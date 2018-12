Gesponsorde inhoud Lieve Blancquaert komt naar geschenkenbeurs Peter Lanssens

04 december 2018

Lieve Blancquaert komt op vrijdag 7 december naar de geschenkenbeurs van Oxfam-Wereldwinkel in de Budafabriek op de Dam in Kortrijk. De bekende fotografe en journaliste reisde de wereld rond, wat resulteerde in het drieluik Birth Day (geboorte), Wedding Day (liefde) en Last Days. Ze brengt in Last Days, vereeuwigd in een boek en een tv-programma op Eén, het einde van ons leven in beeld. Ze toont Vlaanderen hoe de wereld afscheid neemt van haar geliefden. Zo ontdekte Lieve op het Japanse eiland Okinawa hoe ze 100 jaar kan worden, bezocht ze een seniorendorp in de woestijn van Arizona in de Verenigde Staten en was ze erbij tijdens het terug opgraven en aankleden van doden in Sulawesi in Indonesië. De fotografe neemt de bezoekers van de geschenkenbeurs om 19.30 uur mee doorheen de verhalen die ze hoorde en de gebeurtenissen die ze beleefde tijdens het maken van Last Days. Een ticket kost 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Een ticket kopen kan in de Oxfam-Wereldwinkel in de Groeningelaan 12. Info: kortrijk@oww.be.