Lichte verwondingen na keukenbrand 23 maart 2018

Aan de achterkant van een rijhuis in de Rijmsnoerstraat in Bissegem brak gisteren iets na de middag een zware brand uit. "Mijn vrouw zei ineens dat het buiten enorm begon te misten", vertelt buurman Dirk Deprez (62). "Toen ik keek, besefte ik meteen dat het rook was." De dochter van de bewoonster, die iets verder in de straat woont, merkte de brand eerst op. Wellicht probeerde ze te blussen, want zij werd met lichte brandwonden in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer arriveerde, stond de keuken al in lichterlaaie. "Vermoedelijk is iets misgelopen met een gasfles", zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. Het bijgebouw achteraan is volledig uitgebrand. In de woning zelf is er vooral rookschade. Door de brand was de Rijmsnoerstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)