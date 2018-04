Lichte daling aantal GAS-boetes 11 april 2018

In 2017 werden in totaal 364 GAS-boetes opgemaakt. Dat zijn minder dan in 2016, toen er 386 werden uitgeschreven, een pak minder dan in piekjaar 2015 (502) en iets minder dan in 2014 (397). "De cijfers van 2017 zijn nog niet definitief, aangezien nog niet alle dossiers afgehandeld zijn, maar het geeft ons toch al een indruk",zegt Vincent Van Quickenborne. "De top-5 is doorheen de jaren gelijkaardig: wildplassen, sluikstorten, innames openbaar domein, nachtlawaai en diefstal. Op de 645 dossiers waren 11 overlastplegers minderjarig. Op één geval van sluikstorten na, ging het allemaal om wildplassen." Opmerkelijk is dat er 645 dossiers zijn opgemaakt, tegenover de 566 dossiers in 2016, maar dat het aantal dossiers dat in een boete is geëindigd toch lager ligt dan vorig jaar. "Er is meer alternatieve afhandeling via bemiddeling. We gaan verstandig om met GAS-boetes. Ze zijn nuttig bij het bestrijden van overlastfenomenen. Ze zorgen voor een lik-op-stuk beleid. Hondenpoep en kauwgum op trottoirs zorgen voor veel ergernis. Hier moet tegen opgetreden worden. We passen echter voor het geven van nutteloze GAS-boetes." (JME)