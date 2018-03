Levensloop naar Leieboorden 07 maart 2018

De vijfde Levensloop wordt bijzonder. De jubileumeditie op 22 en 23 september vindt niet op sportcampus Lange Munte plaats, maar in het centrum van de stad. Het kloppend hart van Levensloop en het podium komen op de Diksmuidekaai. Lopen gebeurt langs de Leie, tussen de College- en Budabrug. Er komt mogelijk ook een wandelparcours met passage op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. "We maken er een spraakmakende editie van", beloven de organisatoren. Levensloop in Kortrijk bracht vorig jaar 186.859 euro voor de Stichting tegen Kanker op. Er waren 5.617 deelnemers, waaronder 73 teams en 100 kankerpatiënten. Meer info op www.levensloop.be/relays/kortrijk-2018.





