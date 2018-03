Letse beroepscrimineel riskeert dertig jaar cel voor roofmoord 15 maart 2018

02u43 2 Kortrijk "Ik heb die moord niet gepleegd. Ik ben maar een kleine garnaal. De echte daders zullen nooit gevonden worden. Ik moet zwijgen uit vrees voor mijn familie." De Let die verdacht wordt van de roofmoord op Robert Ardenoy (71) bleef ook gisteren tijdens zijn proces enige betrokkenheid ontkennen. Het openbaar ministerie vorderde de maximumstraf van dertig jaar.

Robert Ardenoy werd op 11 april 2013 dood gevonden in zijn woning langs de Vaartstraat in Kortrijk. Het was zijn eigen zoon Glenn die de gruwelijke ontdekking deed. Zowel schedel, kaak, borstbeen, maag als ribben van Robert bleken kapot geslagen, zijn hemd over zijn hoofd getrokken en zijn handen gekneveld. Sporen van een inbraak waren er niet maar alle kasten bleken wel opengetrokken. Anderhalf jaar bleef een mogelijke dader spoorloos, tot DNA van een bloeddruppel in de woning kon gelinkt worden aan Sergejs P. (35), een beroepscrimineel. In oktober 2014 kon hij opgepakt worden. Het hele onderzoek weigerde hij te praten. Net zoals gisteren. Eerst weigerde hij naar het gerechtsgebouw af te zakken, eens toch op het beklaagdenbankje zakte hij languit onderuit, sloot zijn ogen en weigerde op elke vraag te antwoorden. Volgens het openbaar ministerie werd hij bij een inbraak betrapt en maakte hij Robert Ardenoy af. P. vertoefde ook in het Armeense misdaadmilieu uit Menen en Kortrijk.





Zoon Glenn Ardenoy volgde het proces aandachtig. "Het is voor hem pijnlijk dat hij zijn vader zelf heeft gevonden én dat hij door de passieve, ongeïnteresseerde houding van de verdachte zonder antwoorden achterblijft", aldus zijn advocaat Pieter Soens. (LSI)