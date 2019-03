Let blijft betrokkenheid bij roofmoord op goudsmid ontkennen: “Complot door de politie” Wouter Spillebeen

14 maart 2019

17u03 0 Kortrijk De 38-jarige Let S.P. die veroordeeld werd tot dertig jaar cel voor de roofmoord op de Kortrijkse goudsmid Robert Ardenoy (71) blijft in beroep beweren dat hij onschuldig is. Zijn DNA dat op de plaats van de moord werd gevonden zou volgens hem geplant zijn door de politie. “Dat hij hier komt zeggen dat hij er niets mee te maken heeft, is een brug te ver”, reageert de advocaat van de familie Ardenoy.

Op 11 april 2013 werd Robert Ardenoy in zijn woning gevonden door zijn eigen zoon. Hij was met spanbandjes geboeid en zo zwaar geslagen dat hij het leven liet. Het slachtoffer had gewerkt als goudsmid en bleef ook tijdens zijn pensioen goud omsmelten en smeden voor familie en vrienden. Verschillende getuigen verklaarden dat Ardenoy heel wat oud goud in huis had, dus ging het gerecht uit van een roofmoord.

Op de spanbandjes waarmee Ardenoy geboeid was en op een deurlijst waar wat bloed aan hing, werd DNA aangetroffen van een toen nog onbekende man. De zaak dreigde een cold case te worden toen een man met hetzelfde DNA geïdentificeerd werd na een inbraak in De Panne. S.P., een dertiger uit Letland die gekend stond als lid van een internationale inbrekersbende, werd anderhalf jaar na de moord aangehouden.

Amsterdam

De correctionele rechtbank veroordeelde de Let tot een celstraf van dertig maanden, ondanks de hardnekkige ontkenning van S.P. dat hij er iets mee te maken had. Ook in beroep gaat hij voor de vrijspraak. “Wie zegt dat er effectief goud gestolen is en dat het dus om een roofmoord gaat?”, probeerde de advocaat van de Let, die zijn ongelukkige jeugd en klappen van zijn vader aanhaalde als verzachtende omstandigheid. “Er lagen allerlei zaken in het huis die niet gestolen werden, zoals cash geld.”

De advocaat opperde dat S.P. wel aanwezig was toen de moord gepleegd werd, maar dat hij zelf niets deed. Zo verklaarde hij de aanwezigheid van DNA en een voetspoor van een bebloede sok. Maar toen de beklaagde zelf aan het woord kwam, vertelde hij een ander verhaal. “Ik was in Amsterdam op het moment van de moord”, beweerde hij. “Ik was daar helemaal niet. De politie heeft mijn bloed en mijn DNA geplant. Als mijn bloed daar echt was geweest, dan hadden ze mij veel sneller opgepakt. De politie moet iemand opsluiten, dus hebben ze een complot tegen mij georganiseerd.”

Niet alleen

De beweringen vielen niet in goede aard bij de andere aanwezigen. “Het is cynisch dat S.P. zich nu in een slachtofferrol duwt. Het wijst op een gebrek aan empathie.” Ook de advocaat van de familie Ardenoy tilde zwaar aan het verhaal van de Let. “Ondanks al het bewijsmateriaal komt hij hier zeggen dat hij er niets mee te maken heeft. Dat is een brug te ver”, antwoordde hij. “De verdediging beweert ook dat de piste van de mogelijke betrokkenheid van een Armeense bende niet genoeg onderzocht is. Maar de speurders hebben er alles aan gedaan om andere betrokkenen te vinden. Iedereen is ervan overtuigd dat S.P. het niet alleen gedaan heeft, maar hij wil niet meewerken. Zijn houding is zeer slecht, we krijgen er geen zinnig woord uit. Dat is arrogantie.”

Op 26 april spreekt het hof van beroep een arrest uit.