Lessen voor volwassenen in hotelschool

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Roeselare en CVO Vivo in Kortrijk bundelen de krachten en gaan voortaan verder onder de nieuwe naam CREO.





Door de samenwerking kunnen voortaan ook horeca-opleidingen voor volwassenen aangeboden worden, in de nieuwe hotelschool Rhizo in de Senator Coolestraat in Kortrijk. CREO mag voor die lessen gebruik maken van de lokalen en het restaurant van de hotelschool. De nieuwe school opende in september vorig jaar de deuren.





(LPS)