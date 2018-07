Léonie vervolledigt viergeslacht 31 juli 2018

Mamie Emanuella Surmont (77) uit Waarschoot is supertrots op haar kersvers viergeslacht. De vier vrouwen gingen maar al te graag samen op de foto.





Deze zomer werd de kleine Léonie Berten geboren. Zij woont samen met mama Julie Van den Broeck (28) in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk. Oma is Viviane De Muynck (55) uit Destelbergen bij Gent.











(JSA)