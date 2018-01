Léon is eerste nieuwjaarskindje 02u33 0 Johan Anckaert Patricia Verstraete en Steven Verniers zijn de trotse ouders van Léon (zie inzet). Kortrijk Het eerste nieuwjaarskindje in onze regio is Léon uit Kuurne, maandagmorgen om 5.18 uur geboren in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.

De jongen meet 41,5 centimeter en weegt 1,945 kilogram. De trotse ouders zijn Patricia Verstraete (41), arbeidster bij technologiereus Barco, en Steven Verniers (42), bediende bij bouwmaterialen Modde. Léon heeft met Danté (9) een grote broer. "Léon, zeventien dagen te vroeg geboren, ligt in een couveuse omdat hij een dysmatuur (baby met een te laag geboortegewicht, nvdr.) is. Hij wilde er per se nu al bij zijn", glimlacht mama Patricia. "Een nieuwjaarskindje is zeker speciaal. Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat ze op 1 januari jarig zijn. Het zal altijd dubbel feest zijn, voor Léon." (LPS)





