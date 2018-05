Lembrechts zit Jong Voka voor 19 mei 2018

02u33 0

Kortrijk





Dieter Lembrechts is de nieuwe voorzitter van Jong Voka West-Vlaanderen, een netwerk met ruim 1.800 jonge ondernemers. Hij volgt Alexander Vanlerberghe op. Dieter Lembrechts richtte in 2011 samen met zijn schoonvader DL Medical op. Die kmo is hoofdzakelijk gespecialiseerd in het verdelen en herstellen van chirurgische en endoscopische apparaten. DL Medical huist in het vroegere sterrenrestaurant 't Oud Konijntje in Waregem. Lembrechts is ook bestuurder van Nestor, een uitzendkantoor voor 50-plussers, en hij staat aan het hoofd van het nannybureau Martha. Jong Voka laat ondernemers groeien.





(PHM/LPS)