Lekkerste restjes vind je met app TOO GOOD TO GO GAAT VOEDSELVERSPILLING TEGEN PETER LANSSENS

09 mei 2018

02u33 1 Kortrijk Too Good To Go maakt zijn intrede in Kortrijk. De app gaat voedselverspilling tegen door handelszaken de kans te geven hun restjes op het einde van de dag alsnog kwijt te raken. De consument betaalt slechts een derde van de prijs.

Too Good To Go overtuigt bij de opstart in Kortrijk meteen achttien handelaars. De Deense app is dan ook een fenomeen in Europa. Er werden zo al 4 miljoen maaltijden van de vuilbak gered. Aangesloten handelaars bieden op de app porties aan die ze op overschot hebben en niet meer kunnen recupereren de dag nadien.





"De consument reserveert die porties via de app en betaalt er slechts een derde van de prijs voor", zegt Jonas Mallisse (26), verantwoordelijke van Too Good To Go in ons land. "Het enige wat je moet doen is op het afgesproken uur je eten gaan oppikken, op vertoon van je bevestigingsbon. Neem indien nodig zelf een potje mee om het eten mee naar huis te nemen."





Het is wel een beetje een verrassing waarmee je naar huis gaat, want op de app zie je niet precies wat er over is. Omdat de handelaar niet kan voorspellen wat hij vandaag overhoudt. Het gaat wel altijd over vers eten. "Wie toch eten durft aan te bieden dat niet vers is, krijgt een slechte reputatie", waarschuwt Mallisse. "Want gebruikers geven ons dagelijks feedback. Wie als handelaar herhaaldelijk klachten krijgt, vliegt van onze app."





35.000 gebruikers

De handelaar verdient nog een centje aan voedsel dat anders de dag nadien op de afvalberg zou verdwijnen en de consument krijgt een lekkere maaltijd voor weinig geld. De handelaar betaalt per verkochte maaltijd 1,20 euro aan Too Good to Go, voor de service en de reclame. Doen al mee in Kortrijk: patisserie Courcelles, Crispy Chicken, Wow Salades and More, Croissy, traiteur en pizzeria Pomodoro, tearoom Dever, brasserie Mi-Di, Salon En-Vie, patisserie Ridder & Hove, café De Dingen, De Kleinkeuken, café Fernand, Kiki's Corner, wereldkeuken À Volonté, Ovenvers, bakkerij Soete, café Dudu en hamburgerzaak Paul's Boutique. "Je hebt als handelaar zo minder afval, wat beter is voor het milieu", zegt Paul Drèze van Paul's Boutique. "En het is niet leuk om vers eten weg te gooien. We helpen er ook mensen mee, door hamburgers op overschot goedkoper te verkopen", aldus Drèze. Too Good to Go heeft al 35.000 gebruikers in Vlaanderen. De app begon in maart in Gent en is ook al actief in Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brugge en nu dus Kortrijk.





"Waarom Kortrijk? Omdat die middelgrote stad hip aan het worden is", besluit Mallisse. Je kan de app downloaden via de App Store of Google Play. De app is ook te vinden op www.toogoodtogo.be en op sociale media. Interesse in het concept: info@toogoodtogo.be.