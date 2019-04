Lekke band op weg naar relletjes: combi botst tegen gevel VHS

03 april 2019

16u02 1

In het winkel-wandelgebied van Kortrijk is dinsdagavond een combi van de politiezone Vlas licht tegen de gevel van de Leonidas-pralinewinkel gebotst. Dat gebeurde op de hoek van de Lange Steenstraat met de Grijze Zustersstraat. De inspecteurs repten zich op dat moment naar de relletjes die aan de gang waren met feestende jongeren op het Stationsplein en in de Burgemeester Reynaertstraat. Toen de combi plots links achteraan een lekke band opliep, verloor de bestuurder de controle over het interventievoertuig. Dat strandde dus nipt tegen een gevel. De inzittenden bleven ongedeerd.

Jeugdparket

De politie pakte donderdagavond vijf jongeren op die amok maakten in de uitgaansbuurt waar het einde van de examens stevig gevierd werd. Ze werden voor verhoor meegenomen naar het commissariaat en werden nadien weer vrijgelaten. Hun verklaringen belandden nu in een dossier dat naar het jeugdparket gaat. Dat zal beslissen wat er met de jongeren in kwestie moet gebeuren.