Leiestreek is populair: bevolking stijgt overal (behalve in Spiere-Helkijn) Joyce Mesdag

08 februari 2019

15u03 2 Kortrijk We zijn met 2,2% meer dan vijf jaar geleden in de Leiestreek. In andere regio’s groeit het bewonersaantal in de stad ten koste van de omliggende gemeenten, of net omgekeerd, maar niet bij ons: het aantal bewoners stijgt in bijna al onze gemeentes. Enkel in Spiere-Helkijn is er een aanzienlijke daling.

In totaal kwamen er 6.427 bewoners bij in vijf jaar tijd, goed voor een stijging van 2,19%. In 2014 telde onze regio 293.794 inwoners, maar op 1 januari 2019 waren we al met 300.221. Kortrijk is uiteraard de grootste stad, met 76.701 inwoners, gevolgd door Waregem (38.260), Menen (33.362), Wevelgem (31.397, meteen ook de grootste ‘gemeente’) en Harelbeke (28.144).

Opvallend is dat bijna alle gemeenten hun bevolkingscijfer zagen stijgen de voorbije vijf jaar. De stijging is in al onze gemeentes het sterkst in Avelgem, daar kwamen 430 bewoners bij. Op een totaal aantal van 9.729 in 2014 kan dat uiteraard al tellen, een aangroei van 4,42%. Ook populair blijken Harelbeke (3,29%), Deerlijk (3,04%), Waregem (2,99%), Wielsbeke (2,90%) en Kuurne (2,81%).

Twee stromen

“Een dergelijke stijging is aan veel uiteenlopende factoren te wijten”, zegt Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent. “Wat er in de regio Kortrijk vooral speelt, is het feit dat de hele regio het goed doet op economisch vlak. Economisch sterke regio’s trekken extra bewoners aan. In de westhoek bijvoorbeeld, en de regio rond Oudenaarde, die het economisch iets minder goed doen, merk je net het omgekeerde. Daarnaast heb je de twee bewegingen. Mensen gaan in Kortrijk wonen, omdat ze in de stad willen wonen. Denk maar aan ouderen die daar een appartementje willen. Andere gaan dan weer liever buiten Kortrijk wonen, omdat het daar iets betaalbaarder is, en je meer oppervlakte krijgt voor hetzelfde geld. Die beide heffen elkaar op.”

Amper twee gemeenten noteren een daling: Lendelede zag één inwoner zijn biezen pakken, in Spiere-Helkijn tellen ze 73 inwoners minder dan vijf jaar geleden. Het is een tendens waar burgemeester Dirk Walraet zich van bewust is. “In Spiere-Helkijn zijn er veel verwaarloosde woningen die moeilijk huurders vinden. Om die verkrotting aan te pakken, voeren we vanaf nu een belasting in op leegstaande en onbewoonbare woningen, om de eigenaars te motiveren in actie te schieten.”

“Een andere reden kan zijn dat we hier in Spiere-Helkijn géén grote nieuwe verkavelingen hebben. Er is een project van Leiedal langs de Elleboogstraat, maar dat verkoopt eigenlijk niet zoals het zou moeten. Er zijn amper twee kavels verkocht. Het gaat voornamelijk om aaneengesloten bebouwing, en wellicht is dat niet het concept dat goed in de markt ligt. We hebben gevraagd dat Leiedal het concept nog eens herbekijkt.” Walraet verzekert dat het nochtans goed wonen is in Spiere-Helkijn. “Het is een heel rustige, groene gemeente. Maar op een massale toeloop zitten we zelf ook niet te wachten.”

Petra Decandt van Leiedal heeft nog een andere verklaring. “Net over de grens zijn de prijzen van de bouwgrond nog lager dan de al lage prijzen hier. Een concept veranderen, dat gaat niet zomaar. De 12 resterende kavels zullen wel verkocht geraken, maar je moet het tijd geven.”

Scheidingen

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gaf ook aantal echtscheidingen mee die in de maand december werden geregistreerd. In Spiere-Helkijn waren er dat nul. In Wielsbeke en Avelgem lag het aantal echtscheidingen procentueel het hoogst, met respectievelijk 8 en 7 echtscheidingen in een maand tijd. In Zwevegem, Lendelede en Deerlijk het laagst, met respectievelijk 4, 1 en 2 echtscheidingen.