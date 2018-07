Leieboorden verwelkomen Levensloop 12 juli 2018

02u43 4 Kortrijk Levensloop verhuist van sportcampus Lange Munte naar de Leieboorden in Kortrijk. Het nieuwe parcours maakt een lus tussen de Buda- en Groeningebrug via de Diksmuide- en Ijzerkaai, aan Buda Beach. Het Levensloop-dorp komt op het domein van het Guldensporencollege Kaai. Bezoekers gebruiken de fiets- en voetgangersbrug Collegebrug als toegang naar het dorp.

Levensloop, met acteurs Lize Feryn en Mathias Sercu als meter en peter, zet mensen die kanker overleefden of er tegen vechten centraal. De organisatoren hopen met de verhuis nog meer deelnemers te overtuigen. Levensloop bracht vorig jaar 186.859 euro voor de Stichting tegen Kanker op. Er waren 5.617 deelnemers, waaronder 73 teams en 100 kankerpatiënten. Nu - minder dan drie maanden voor de vijfde Levensloop op zaterdag 22 en zondag 23 september - staat de teller op 52 teams en 26 kankerpatiënten. "We zijn verheugd dat er van die 52 teams al 17 nieuwe zijn", zeggen voorzitter Koen Byttebier en woordvoerder Stefaan Lammertyn. "We zetten in op kmo's en bedrijven, woonzorgcentra, scholengroepen, privé-initiatieven en administratieve diensten." Starten gebeurt zaterdag om 15 uur, om zondag om 14.30 uur met een ereronde af te sluiten. Niet te missen op zaterdag wordt een ceremonie met meer dan 3.000 kaarsen langs de Leieboorden, om 21.30 uur. Info: www.levensloop.be/relays/kortrijk-2018. (LPS)