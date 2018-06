Leieboorden verwelkomen foodsharing Split 20 juni 2018

Dieter De Clercq (31) en Gilles Verhaeghe (27), bekend van zomerbar Nuba-R en jongerencafé 56, openen op woensdag 27 juni Split.

De horecazaak, waar foodsharing centraal staat en waar je unieke cocktails en wijntjes ontdekt, komt in het vroegere restaurant Bloesem in de Kapucijnenstraat. Maxim Coussement wordt de kok. De komst van een tweede kok is nog in beraad. "We gaan voor internationale topgerechtjes met een goeie prijs-kwaliteitverhouding, die klanten vooraf kiezen en delen met elkaar", zegt Dieter De Clercq. "De kaart omvat onder meer zeevruchten, Turkse pizza, Thaise mosselen, een selectie hammen, sashimi van rund en tonijn, burrata, gazpacho en gelakte kippenvleugels. Split is warm ingericht, met deels een open keuken. We hadden eerst een pand aan kluifrotonde Appel op het oog, maar het vooruitzicht van jarenlange werken daar, voor de vernieuwing van de stationsbuurt, schrikte ons af. Toen dit pand vrijkwam, twijfelden we geen seconde. Het is een toplocatie, aan de nieuwe verlaagde Leieboorden. Hoe we én Split én Nuba-R en Café 56 combineren? Met veel goesting en een goeie voorbereiding en door ons te omringen met de juiste mensen. Zo zijn we al van in maart met Split bezig", aldus Dieter De Clercq. Split is telkens doorlopend open van 11.30 tot 22.30 uur. Op dinsdag is Split dicht.





