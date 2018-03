Leieboorden krijgen kleurrijke terrassen HORECABAZEN INVESTEREN 100.000 EURO IN NIEUW MEUBILAIR PETER LANSSENS

23 maart 2018

02u45 1 Kortrijk De nieuwe verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens krijgen tegen de eerste week van mei kleurrijke én comfortabele terrassen. De horecabazen investeren samen 100.000 euro in het nieuwe meubilair, dat gisteren werd voorgesteld.

Geen nieuwe kaaien zonder nieuwe terrassen, al liep er veel water door de Leie voor er schot in de zaak kwam. Het duurde twee jaar voor horecabazen en stad een akkoord hadden, met horecamanager Elke Vanderbeken als bemiddelaar. Het wachten loont, want het resultaat is top. De zestig verankerde parasols van Prostor worden al geplaatst. De kleur is 'sandy white' (hagelwit), terwijl de horecabazen de naam van hun zaak er in een grijze tint op mogen zetten. In de Verzetskaai zijn de parasols rond en luchtig, terwijl de Broelkaai en de Kapucijnenstraat vierkante parasols krijgen, die aansluiten bij de gevels.





Geen wiebelende tafels

Naar de stalen tafels in wit mat dan, die als speciale eigenschap 'zelfstabiliserend' zijn. "Geen wiebelende tafels dus, ondanks de wat oneffen ondergrond op de Leieboorden. De meubelstukken zijn vooraf uitgetest", zeggen schepenen Rudolf Scherpereel (N-VA) en Wout Maddens (Open Vld). Ook de stoelen in staal of aluminium, met drie types volgens het budget dat elke horecabaas heeft, zijn in mat wit. Elke tafel heeft drie zo'n witte stoelen, maar telkens ook een vierde stoel in een hip kleur. Zodat elke horecazaak een persoonlijke toets aan zijn terras kan geven. Het terrasmeubilair is van Vlaeminck. De tafels en stoelen moeten wel nog geleverd worden en staan er tegen de eerste week van mei. "We hebben er veel tijd en energie in gestoken, maar de uitkomst is uiteindelijk dat we hier allemaal achter staan en iedereen zich hier goed bij voelt", zegt Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient. "We hebben elkaar tijdens de onderhandelingen beter leren kennen. Alle horecabazen zitten nu op een lijn. Daar komen later zeker nog gezamenlijke initiatieven van. De kostprijs van de terrassen? Laat het er ons bij houden dat het een stevige investering is", zegt Gilles Vion van café 't Fonteintje.





Je hebt op de Verzetskaai ook de hippe bar Streat, Krok-Ubuntu, Lily's Noodle House en bakkerij Hoornaert. Tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Verzetskaai opent wellicht nog dit jaar ook het 'meest luxueuze hotel van ons land' van Konvert Service, waarover nu nog niet gecommuniceerd wordt. Aan de overkant, in de Kapucijnenstraat, heb je praatcafé 't Eiland, 't Mouterijtje dat niét over te nemen is, vanaf midden april foodsharing Split en hopelijk nog dit jaar de nieuwe Ierse pub van Patrick Foley, waar de bouwaanvraag voor binnen is. Tot slot wordt in de Broelkaai 4 tegen 2019 een luxueuze B&B ingericht.