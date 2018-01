Leieboorden krijgen camerabewaking GAS-BOETES VOOR WIE SLUIKSTORT OF VLEKKEN MAAKT PETER LANSSENS

27 januari 2018

03u16 0 Kortrijk De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens krijgen camerabewaking. "We bekijken nog hoeveel en wanneer", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Wie er sluikstort, riskeert een GAS-boete. "Hopelijk overdrijven ze wel niet met die boetes", vindt Stijn Defoort van krokbar Krok-Ubuntu.

Veel mensen staan te popelen om te ontspannen bij het water, op de verlaagde Leieboorden, die op zaterdag 24 maart openen. Kortrijkzanen zijn van plan om er vaak een flesje wijn te kraken of te picknicken. Waarbij ze op de trapjes verpozen en niet per se op de terrassen van de horecazaken. Maar mag dat? "Ja, als er geen overlast bij komt kijken zoals openbare dronkenschap of nachtlawaai", zeggen burgemeester Van Quickenborne en schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "En je moet als je vertrekt alles netjes achterlaten. Wie afval achterlaat of vlekken maakt, riskeert een GAS-boete", waarschuwen de politici. De boetes gaan voor wie keer op keer in de fout gaat tot maximum 175 euro voor minderjarigen en tot maximum 350 euro voor meerderjarigen. "Als het over rondslingerende flessen gaat, ben ik akkoord, maar hopelijk worden er wel geen GAS-boetes uitgeschreven voor wie hier een papiertje achterlaat", zegt Stijn Defoort van Krok-Ubuntu. "Het is ook niet zo dat er hier straks iedere dag een patrouille van de politie moet passeren", aldus Defoort. "Wie de regels niet volgt, moet gesanctioneerd worden", vindt Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient. "Maar spreek er de mensen eerst over aan in plaats van meteen boetes uit te schrijven. Ik denk nu ook niet dat er hier elke dag 300 man zal zitten. Zo'n vaart zal het niet lopen."





Spelende kinderen

Ook opvallend: skaters zijn niet welkom, uit vrees voor beschadigingen. "Er zij daar elders in onze stad plaatsen genoeg voor zoals in de skatebowl (rolkombaan, red.) langs de Ijzerkaai, in het Urban Sports Park in jeugdcentrum Tranzit op Weide en in deelgemeenten", zeggen Van Quickenborne en Weydts. Inwoners stellen zich verder vragen over de veiligheid. Vooral voor kinderen, die als ze spelen op de verlaagde Leieboorden in de rivier kunnen vallen, terwijl hun ouders op een terrasje zitten. Op dat vlak neemt het stadsbestuur geen maatregelen. Zo komt er enkel ter hoogte van de Leiebrug een balustrade, maar niet op het laagste punt nabij de Broeltorens. "Kijk naar Buda Beach met zijn zandstrand in de zomer. Daar dagen er bij mooi weer vaak honderden mensen met kinderen op, wat daar ook vlakbij de Leie is. Het werkt er zonder problemen", zeggen Van Quickenborne en Weydts. "Het is hier zelfs veiliger dan aan Buda Beach", vindt Stijn Defoort. "Wie hier toch in het water valt, raakt er makkelijk weer uit of kan snel geholpen worden. Zo zijn er hier minder stromingen, terwijl er ook geen grote binnenvaartschepen passeren", zegt Defoort. De verlaging van de Leieboorden kost 4 miljoen euro. De stad en Waterwegen & Zeekanaal betalen elk de helft van die som.