Leieboorden krijgen 21 bomen WERKEN NABIJ BROELTORENS IN LAATSTE RECHTE LIJN PETER LANSSENS

17 maart 2018

02u29 0 Kortrijk De aanleg van de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens zit in een laatste rechte lijn. Gisteren zijn 21 nieuwe bomen geplant, goed voor een kostprijs van 11.760 euro. Binnenkort komt er ook nog camerabewaking op de kaaien.

Veel mensen staan te trappelen van ongeduld om te ontspannen bij het water, op de verlaagde Leieboorden, waar er ook aandacht is voor groen. Vrijdag zijn achttien valse kristusdoorns geplant, die tot vijftien meter hoog worden en schaduw brengen op zomerdagen. "Maar ook niet te veel schaduw, want het bladerdek zal zeker voldoende lichtdoorlatend zijn", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Er zijn ook drie honingbomen geplant, die vanaf tienjarige leeftijd gele tot witte bloemen hebben met veel nectar in, waardoor ze vaak bezocht worden door bijen. Ook deze bomen worden tot vijftien meter hoog. De bomen zijn trouwens niet lukraak neergepoot. "De soorten en plaatsen zijn in samenspraak met omwonenden en horecabazen bepaald", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Er is rekening gehouden met de lichtinval, de stand van de zon en de locatie van terrassen", aldus Weydts. De bomen zitten bovendien netjes ingedamd, waardoor je een soort 'bloempoteffect' krijgt en de wortels recht naar beneden groeien, zonder de kaaien te beschadigen. Er is ook een bestaande linde, aan de Leiebrug recht tegenover bakkerij Hoornaert.





Parkeerverbod

Verder is er al verlichting, maar het werk is niet af. Zo komen er nog nieuwe en uniforme terrassen, elk met een eigen accent, op vraag van de horecabazen. "We stellen de terrassen op de opening voor", zegt schepen van Grondbeleid Wout Maddens (Open Vld). Er komt ook nog camerabewaking. Want wie er afval achterlaat of vlekken maakt, riskeert een GAS-boete die bij herhaaldelijke overtredingen kan oplopen tot 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. "Wie de verlaagde Leieboorden bezoekt, moet er geen Gestapo-toestanden verwachten", zegt schepen Axel Weydts. "Je mag er mayonaise uit een broodje of ketchup uit een hamburger morsen. Maar we verwachten wél dat mensen er geen halve broodjes dumpen. Er zijn vuilnisbakken genoeg daar. Maar we verwachten eigenlijk geen problemen." Skaters zijn niet welkom, uit vrees voor beschadigingen. Er is verder gratis wifi op de verlaagde Leieboorden. En het is er vanaf de opening een woonerf, waar je niét mag parkeren op de Verzets- en Broelkaai. "We treden de eerste twee weken preventief op", zegt schepen van Mobiliteit en voorzitter van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) Axel Weydts (sp.a). "Daarna krijgen overtreders een boete van 55 euro." Nog meegeven dat de oude kaaimuren, die nu veel vuile witte strepen hebben, gereinigd worden. De verlaagde Leieboorden van 4 miljoen euro, gefinancierd door de stad en De Vlaamse Waterweg, openen op zaterdag 24 maart met om 18 uur muziek met Orchestre International du Vetex en dj Lotto en tot 19.30 uur gratis drankjes en hapjes en kinderanimatie.