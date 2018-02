Leiearm dieper voor pleziervaart SCHIP VERSLEEPT SLIB, ZODAT BOOTJES KUNNEN AANMEREN JOYCE MESDAG

13 februari 2018

02u52 1 Kortrijk Nog 40 dagen en dan worden de verlaagde Leieboorden feestelijk ingehuldigd. Wie zich intussen afvroeg wat die boot vlak bij de Broeltorens ligt te dobberen: deze week wordt de oude Leiearm opnieuw dieper gemaakt. "Zo zullen plezierbootjes kunnen aanmeren: een meerwaarde voor onze stad", zegt schepen Axel Weydts.

Het einde van het grootschalige project waarbij de Leieboorden worden verlaagd, nadert met rasse schreden. De komende weken worden de laatste klinkertjes gelegd, de banken, vuilbakken en fietsenstallingen worden geplaatst, en nog voor het eind van deze maand worden de bomen geplant. "Vooral dat zal toch nog een zichtbare impact hebben op het resultaat", zegt schepen Axel Weydts (sp.a). "Op zaterdag 24 maart volgt de feestelijke opening, mooi op tijd, dankzij onze aannemer."





En niet alleen aan de oevers van de Leie wordt gewerkt, ook ín het water valt deze week van alles te beleven. In opdracht van De Vlaamse Waterweg, het voormalige Waterwegen en Zeekanaal, en de stad Kortrijk worden 'slibsleepwerken' uitgevoerd om de Leie terug dieper te maken. "Dat was nodig door de jarenlange 'alluviale afzetting'", vertelt projectleider Lieven Vandeputte. "De buitenbocht van de Leie is door de stroming dieper geworden, terwijl er slib werd afgezet in de binnenbocht, die daardoor dus steeds minder diep werd. Op bepaalde plaatsen is de oude Leiearm daardoor net geen 3 meter diep, terwijl je op andere plaatsen al op 30-40 centimeter van de bodem zit."En dat is te weinig voor pleziervaart: daarvoor heb je zo'n anderhalve meter nodig. "Je kan een waterloop uitbaggeren om hem dieper te maken, maar dat kost veel. Slibslepen is een betaalbaarder alternatief. Slib wordt dan weggesleept van de kant waar de bodem te hoog komt, naar een zone waar het meer dan diep genoeg is."





Jaren geleden

"Het is al jaren geleden dat er nog dergelijke werken zijn gebeurd", zegt Weydts.





"Maar deze investering was een noodzakelijke. In iets drogere periodes kon je op bepaalde plaatsen de bodem van het water zien en echt mooi is dat niet. Maar vooral: plezierbootjes zullen na de werken kunnen aanmeren aan de oevers van de Leie. Op die manier hebben we met de verlaagde Leieboorden een attractie die niet enkel vanop straat toegankelijk is, maar ook vanop het water."





Kalkovenbrug weg

De slibsleepwerken zullen tot midden volgende week duren. "Voor de werken moeten we ook de Kalkovenbrug weghalen, omdat het schip dat de werken uitvoert daar niet onder kan varen. Na afloop wordt die brug gewoon teruggeplaatst, maar op termijn zal ze verplaatst worden in de richting van de Broeltorens. Fietsers en voetgangers die van parking Broel komen, moeten nu een slingerbeweging maken als ze de brug willen oversteken. Ze wordt in de toekomst ter hoogte van de parking geïnstalleerd, zodat de gebruikers gemakkelijker kunnen doorsteken."