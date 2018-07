Leie Flanders zoekt modebewuste Miss NIEUWE VERKIEZING VERRAST MET HIPPE AANPAK PETER LANSSENS

14 juli 2018

02u43 1 Kortrijk De nieuwe verkiezing Miss Leie Flanders zoekt een modebewuste jonge vrouw, die een 'fashion-influencer' wil worden. Miss Leie Flanders komt hip uit de hoek, met kandidates die vlogs maken.

Om de geboorte van de nieuwe missverkiezing te kaderen, keren we drie jaar in de tijd terug. Toen de Leie Ambassadrice verkiezing uit Bissegem in handen van een nieuw bestuur kwam, onder leiding van Alien Decock (30) uit Kortrijk. Zij merkte snel dat het concept van een gewone missverkiezing de jeugd niet meer aanspreekt.





21ste eeuw

"De zoektocht naar gemotiveerde kandidates verliep erg moeilijk", zegt Alien Decock. "De klassieke missverkiezing is dood." Alien geeft het samen met Céline Gossiaux en Nadine Mispelaere uit Wevelgem, Eline Vanwollegem uit Waregem en Donna Vandewalle uit Bissegem niet op. Want uit de as van de Leie Ambassadrice verkiezing herrijst nu het nieuwe Miss Leie Flanders. Die verkiezing wordt op maat van de 21ste eeuw uitgewerkt: zonder vervelende dansjes, zonder veel te lange voorstellingen met micro in de hand en zonder persoonlijke acts, die vaak niet aanspreken.





"Het thema van Miss Leie Flanders is mode, we zoeken een 'fashion-influencer'", zegt Alien Decock. "We zijn met deze nieuwe verkiezing actief op sociale media, houden een blog bij en laten de kandidates met vlogs (video weblog, n.v.d.r.) werken. De eerste editie is op zaterdag 22 september in OC De Troubadour in Bissegem. Voor de tweede editie in 2019 gaan we op zoek naar een nieuwe locatie. Het is een Vlaamse verkiezing. Alle dames die een connectie met de Vlaamse Leiestreek hebben, zeg maar een gebied van Wervik tot Gent, en tussen 18 en 28 jaar oud zijn, zijn welkom op onze open casting op zaterdag 18 augustus in Trendwalk in Lauwe, van 14 tot 18 uur. We gaan voor twaalf kandidates. Wie iets jonger is dan 18 jaar, kan toch meedoen met toestemming van de ouders."





Geen overvolle agenda

"We geven de kandidates geen overvolle agenda en beperken hun voorbereidingsperiode", vervolgt Alien Decock. "De volledige verkiezing, van de voorstelling van de kandidates tot de finale, loopt van 22 augustus tot 22 september. Er is voor alle kandidates een mooi prijzenpakket voorzien. Zo krijgt de eerste Miss Leie Flanders, naast andere prijzen, een fraai shoppingbudget van 1.000 euro in het winkelcentrum K in Kortrijk. We gaan trouwens niet alleen rond mode werken. Miss Leie Flanders pakt ieder jaar met een nieuw thema uit. Zo zouden we volgend jaar bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar een 'food-influencer'", aldus Alien Decock.





Meer info over de verkiezing staat op de Facebookpagina van Miss Leie Flanders of op de blog missleieflanders.blogspot.com.