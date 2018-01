Legobouwwerken palmen Xpo in 26 januari 2018

Stemmenimitator Dirk Denoyelle komt met meer dan honderd legobouwwerken naar Xpo.





Denoyelle brengt van 1 tot 21 juli Amazings in het beurzencentrum, met meer dan 1.500 vierkante meter plezier en verwondering.





De hele familie zal kunnen meebouwen. Ook leuk wordt het luik 'humor in blokjes'. Cabaretier Dirk Denoyelle is sinds eind jaren '90 van vorige eeuw met Lego bouwstenen bezig. Zo bouwde hij dertig hoofden van bekende Vlamingen en wereldsterren. Hij kreeg in 2009 pas als tweede Europeaan het kwaliteitsmerk Lego Certified Professional. Meer nieuws over de beurs Amazings volgt midden februari, als de tickets met vroegboekkorting beschikbaar worden. Info: www.amazings.eu. (LPS)