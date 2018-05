LeFort beste tripel ter wereld 05 mei 2018

Tripel LeFort, een goudblond bier van 8,8 graden, is op de World Beer Cup in Nashville in de Verenigde Staten wereldwijd verkozen tot beste tripel. "Het is samen met de World Beer Awards de grootste bierwedstrijd van de wereld", zegt Nicolas Degryse van brouwerij Omer Vander Ghinste. "Er werden 8.234 bieren uit 66 landen geproefd, in 101 categorieën. Tripel LeFort werd met goud beloond in de categorie Belgian Style Tripel. Het is voor onze brouwerij de ultieme bekroning voor het in 2016 gelanceerde bier." (LPS)