Leerlingen verwennen opvoeders op school 10 februari 2018

Het opvoedersteam van de RHIZO-school voor mens en samenleving in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk is goud waard. Om het team op de 'dag van de opvoeder' te verrassen, nam de leerlingenraad gisteren zijn taken over. Zo stonden leerlingen aan de schoolpoort als gemachtigd opzichter, beantwoordden ze zelf de telefoons in het onthaal, namen ze zelf afwezigheden in klassen op, hielden ze zelf toezicht tijdens de speeltijd en middagpauze en leidden ze zelf de avondstudie in goeie banen. De opvoeders genoten ondertussen van een ontbijtkoekje, een soepje, een apertief en een cake bij de koffie aan een speciaal voor hen versierde tafel in de eetzaal. Leerlingen en leraren droegen gisteren ook een 'gouden accent', als eerbetoon aan de opvoeders.





(LPS)