Leerlingen verplicht naar klimaatmars? Niet bij ons! 100 dagen, pyjamadag, examens, onderwijsstaking… redenen zijn divers Peter Lanssens Alexander Haezebrouck en Joyce Mesdag

14 maart 2019

18u39 0 Kortrijk Scholieren verplicht naar een klimaatmars sturen? Niet vanuit de secundaire scholen in onze regio, blijkt na een rondvraag. De redenen zijn divers. “We zitten vrijdag met de 100 dagen viering”, zegt Pieter Jan Veldeman van de Sint-Jorisschool. “Die klimaatmarsen leven hier totaal niet.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat secundaire scholen leerlingen mogen verplichten deel te nemen aan een klimaatmars, in overleg wel met ouders en schoolraden. De klimaatkoorts neemt zo weer toe, nu er op vrijdag 15 maart onder de vlag Global Strike For Future wereldwijd grote marsen zijn, waaronder in Brussel. Maar in onze regio verplichten de middelbare scholen hun leerlingen niét om te betogen. Vaak ook omdat het eigenlijk geen enkele zin heeft, wegens andere ‘verplichtingen’. Zo zijn er vrijdag in Menen en Waregem 100 dagen vieringen. “Wat hier duidelijk veel meer leeft dan het klimaat”, zegt directeur Mathieu Dehaene van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. “Enkel twee leerlingen van het vierde en vijfde middelbaar gaan naar Brussel om te betogen. Wat ze ook al bij vorige klimaatprotesten al deden. Ze hebben een briefje van hun ouders en zijn gewettigd afwezig”, aldus Dehaene. “De 100 dagen leven. Bij mijn weten gaat hier niemand staken, die klimaatmarsen leven hier totaal niet”, zegt directeur Pieter Jan Veldeman van de Sint-Jorisschool in Menen.

Pyjamadag

Er is vrijdag ook de Nationale Pyjamadag van Bednet, om leerlingen die niet naar school kunnen wegens langdurige ziekte een hart onder de riem te steken. Wat voor scholen ook een reden is om niet mee te doen aan een klimaatmars op vrijdag, zoals in Spes Nostra in Kuurne en het Rhizo college in Zwevegem.

Examens en onderwijsstaking

Ook in Kortrijk sturen directies scholieren vrijdag niet manu militari naar een klimaatmars. “Het is een gewone lesdag”, zegt directeur Tuur Ottevaere van het Don Boscocollege. “De examens starten binnen zes dagen, waar we rekening mee houden. En niet vergeten dat er op woensdag 20 maart ook al een onderwijsstaking is in Vlaanderen.” De Rhizo-scholen houden het eveneens bij een gewone lesdag vrijdag, net zoals in Athena. “Er moet niet altijd protest zijn”, zegt Franky Vinck, directeur van Athena Pottelberg. “Zo hebben we het in onze school anders aangepakt, deze week. Door pannenkoeken te bakken en elke leerling die fietsend naar school komt, met een pannenkoek te belonen. Je kan het ook aan de hand van zo’n leuke acties over het klimaat hebben.”

Rijdend klaslokaal

Er volgen nog acties. De opvallendste is vrijdag in het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk, waar leerlingen van 3 en 4 office in een ‘rijdend klaslokaal’ naar de mars in Brussel en terug worden gebracht. Dat gebeurt met een bus. De lessen gaan door in de bus. Elke leerling heeft een laptop van het college bij. “We zijn in de lessen algemene vorming net bezig over het klimaat”, zegt lerares Elisabeth Sinnaeve. Office On Wheels, een initiatief van de beroepsfederatie van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen (BAAV), schreef een wedstrijd uit voor de busrit naar de klimaatmars. Guldensporencollege Kaai is in West-Vlaanderen de winnaar. “Onze kantoorbus brengt in normale omstandigheden werknemers naar en van het werk”, zegt Inge Buytaert van Office On Wheels. “Deze personeelsleden verliezen in de kantoorbus geen tijd aan het pendelen per auto, hun CO2-voetafdruk is kleiner en ze verplaatsen zich met het veiligste vervoermiddel dat er bestaat. Office On Wheels wil met deze klimaatmars-actie ook jongeren bewust maken van de impact van onze woon-werkmobiliteit op het klimaat.”

Klimaatpicknick

In Zwevegem houden de provincie, de gemeente en de intercommunale Leiedal vrijdag een klimaatpicknick van 12 tot 14 uur, op het domein van de beschermde gewezen elektriciteitscentrale Transfo. De organisatoren roepen op om met de fiets of te voet te komen en boterhammen mee te brengen. Er wordt een lokaal gebrouwen sapje aangeboden. Bij slecht weer is de picknick in de Transfo-fuifzaal. Je komt via de Blokellestraat 113B.