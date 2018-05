Leerlingen tekenen petitie voor betere luchtkwaliteit 26 mei 2018

36 leerlingen van de basisschool Sint-Paulus uit Kortrijk hebben gisteren een petitie met 382 handtekeningen op afgegeven aan burgemeester Vincent Van Quickenborne.





De leerlingen willen op die manier vragen dat er maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit in de buurt van hun school te verbeteren. "Een maand lang hebben we, in het kader van een Greenpeaceproject, buisjes opgehangen waar de hoeveelheid stikstof in de lucht werd gemeten", zegt leerkracht Cedric Ryckaert. "De resultaten daarvan waren niet zo goed. Daar waar een kind maar 20 microgram kan verdragen, maten we aan de straatkant van onze school 27 en aan de kant van de speelplaats 25 gram. We hebben gevraagd aan de burgemeester om onze straat af te sluiten rond start en einde van de schooltijd, om meer groen te voorzien in de stad, en beter en veiligere fietspaden te voorzien." (JME)