Leerlingen Sint-Paulus maken eigen mocktail met iPad: “Gewoon blijven zitten terwijl je drankje gemixt wordt” Alexander Haezebrouck

21 februari 2019

18u45 4 Kortrijk De kinderen van het tweede leerjaar in de Sint-Paulusschool in Kortrijk hebben een hele week wetenschapsweek. Ze leerden programmeren en konden vandaag via een iPad automatisch hun eigen drankje samenstellen. “We willen hen zo met programmeren leren kennismaken. Ze zijn superenthousiast”, zegt leerkracht Johan Vanhouwaert.

“We krijgen een blaadje waarop staat welke sapjes we moeten gebruiken en hoeveel”, vertelt Farah Feys (7). “De vakjes van die sapjes moeten we een aantal keren aanklikken. In het begin is het erg moeilijk, maar daarna niet meer. Het is heel leuk om te doen, want je kan gewoon blijven zitten terwijl je drankje wordt gemaakt. En het smaakt ook heel lekker!”

In de Sint-Paulusschool werken de kinderen al de hele week rond techniek. Ze kregen daarbij hulp van softwarebedrijf Sweet Mustard uit Kortrijk. “Jonge kinderen weten wel wat een politieagent en een brandweerman doen, maar wat doet een programmeur?”, zegt Dieter Willems van Sweet Mustard. “Met die zaken willen we hen leren kennismaken. De software om de sapjes te maken, hadden we al liggen, maar we hebben voor hen ook een app gemaakt om hun sapjes te selecteren. De kinderen zijn allemaal heel erg enthousiast. Hopelijk hebben we ze kunnen prikkelen om later te programmeren.” Ook leerkracht Johan Vanhouwaert is tevreden. “In het programmeren zit eigenlijk alles”, zegt hij. “Taal, wiskunde, meetkunde, logisch en zelfstandig denken, allemaal komt het aan bod. Hoe sneller je de kinderen met zoiets kunt laten kennismaken, hoe beter.”