Leerlingen Rhizo scoren tijdens STEM-tornooi 25 mei 2018

Rhizo 1 uit Kortrijk en GO! Erasmusatheneum uit Deinze hebben de finale van het STEM Tornooi in Technopolis gewonnen. De eerste school won met team Windje omdat het de beste methode ontwikkelde om de efficiëntie van een windturbine te meten. Het team 'De opperprutsers' uit Deinze maakte dan weer het beste ontwerp voor een wagentje dat op Mars zou kunnen rijden. Beide teams ontvingen een gouden trofee uit handen van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters. Eerste Belgisch astronaut Dirk Frimout en fysicus en comedian Lieven Scheire begeleidden de jongeren en leidden de finale in goede banen.





(WVK)