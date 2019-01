Leerlingen Pius X zamelen 1.888,90 euro voor Rikolto-Vredeseilanden in: “Een recordbedrag op school!” Peter Lanssens

14 januari 2019

14u18 1 Kortrijk Basisschool Pius X in Kortrijk hield op 20 september een tweejaarlijkse ‘dag zonder mobiel’, met een ‘alles op wieltjes’ actie. De 160 lagere scholieren reden die donderdagvoormiddag zoveel mogelijk ‘rond den blok’ en lieten zich per rondje door zelf gezochte sponsors betalen.

De kinderen lieten hun fietsen links liggen, maar gebruikten wel skeelers, steps, gocarts enzomeer. Er was ook randanimatie. De actie bracht liefst 1.888,90 euro voor Vredeseilanden-Rikolto op. “Dat is een recordbedrag voor onze school”, zegt zorgcoördinator Koen Ameye. De internationale niet-gouvernementele organisatie ondersteunt wereldwijd eerlijke boerenfamilies en hun organisaties, zodat ze zich uit de armoede kunnen werken en zo tegelijk de toekomst van ons voedsel veilig kunnen stellen. Rikolto is actief in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en België. De cheque van Pius X werd op vrijdag 11 januari overhandigd, in de school.