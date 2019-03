Leerlingen beeldende kunsten tonen hun creaties Peter Lanssens

13 maart 2019

10u06 0 Kortrijk Leerlingen architecturale, beeldende en industriële kunsten van de Design & Art School (DAS) in de Beekstraat in Kortrijk houden woensdagvoormiddag een optocht. Ze tonen hun kunst, ontwerpen en designcreaties op en rond de Grote Markt. Wie dat wil, kan langs het parcours ook fraaie lichtobjecten van de leerlingen spotten in vitrines van tal van handelszaken.

Doen mee: Intercoiffure René en Thiers Vastgoed & Advies op de Grote Markt, Brooklyn en Fred & Ginger in de Korte Steenstraat, Maona, Panos, Via Lunga, schoenen Verduyn en Kaffee Renée in de Lange Steenstraat, A-Z Art en AD HOC in de Lekkerbeetstraat, Papago in de Steenpoort, Spoon soep & brood, WOW salads and more en Zoen kids op het Vandaleplein, Plantastic Urban Plant Shop op het Overbekeplein, Schleiper op de Grote Kring en Krok Ubuntu in de Handboogstraat. Het initiatief van de Kortrijkse Design & Art School kadert in ‘KSO uit de kast’. Dat is een kunstzinnig en netoverschrijdend evenement, waar alle scholen van het Nederlandstalig Kunst Secundair Onderwijs (KSO) aan deelnemen.