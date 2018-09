Leer stemmen met computer 05 september 2018

02u33 0

Er wordt elektronisch gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wie eerst wil oefenen, kan dat vanaf nu.





Er staan stemcomputers in het stadhuis en de bib, in de OC's in deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke en Rollegem en in de buurtbib in Kooigem. Er is ook een mobiel toestel, voor bijvoorbeeld woonzorgcentra. Een medewerker komt na een afspraak via 1777 langs om het stemmen te demonstreren, waarna je oefent op het mobiel toestel. "Het is de derde keer dat er in Kortrijk digitaal gestemd zal worden", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Het voordeel is dat mensen op 14 oktober tot 15 uur kunnen stemmen, in plaats van tot 13 uur bij stemmen op papier." (LPS)