Leer schermen bij Hallebardiers 01 september 2018

02u25 0

Wie olympisch sportschermen onder de knie wil krijgen, kan beginnen oefenen bij de club Hallebardiers. Ervaren schermmeesters geven elke maandagavond van 19 tot 21.30 uur trainingen in de sporthal Drie Hofsteden. De olympische sport draait niet enkel rond lichamelijke kracht, maar vooral rond technische kwaliteiten, inzicht, het vermogen om snel te reageren en concentratie. De sport is veilig. Er is geen ervaring vereist, iedereen kan bij de Hallebardiers beginnen schermen, al moet je wel minstens 12 jaar oud zijn. Meer op www.hallebardiers.be. (LPS)