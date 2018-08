Leegstand in horecabuurt voorbij NICOLAS (21) OPENT 'BILLY' IN LAATSTE VRIJE CAFÉ OP 'T HOGE PETER LANSSENS

24 augustus 2018

02u24 1 Kortrijk De leegstand in de horecabuurt op 't Hoge in Kortrijk is helemaal weggewerkt. Nicolas Dudzenski (21) palmt het laatste vrije café in en opent er op 1 september Billy. "Ik geloof in deze buurt. Studentenclubs die nog een thuishaven zoeken, zijn hier welkom."

De hogeschool Vives op 't Hoge startte vorig academiejaar met 7.000 studenten. Verwacht wordt dat het er met het nieuwe academiejaar nog meer zullen zijn. Vlakbij ligt de universiteit Kulak, goed voor zo'n 1.500 studenten. Het grote aantal jongeren straalt op 't Hoge af, waar de leegstand in de horecabuurt aan de Doorniksesteenweg weggewerkt is. Je hebt er vaste waarde Den Chips en cafés Den Bross en Barsol. Op 1 september komt daar Billy bij. Het café, eigendom van brouwerij De Brabandere, wordt uitgebaat door Nicolas Dudzenski (21).





"Ik geloof in deze buurt en het is voor mij altijd al een droom geweest om een café te runnen", vertelt de Aalbekenaar. "Het zit in de familie. Zo hield mijn tante jaren geleden café 't Paradijs in Rekkem open. Het onder elkaar zijn spreekt me erg aan. Ik hoop met veel mensen in contact te komen. Het is een fikse wending in mijn carrière, want ik werkte hiervoor als patissier in de bekende bakkerijketen Hoornaert", aldus Dudzenski. Je hebt vlakbij sinds enkele maanden ook studentenfrituur 't Hoge van Bossuwé.





Krachten bundelen

Nicolas Dudzenski staat er voor open om met de andere cafébazen samen te werken en met gebundelde krachten uit te pakken met nog te bepalen initiatieven voor studenten. "Het is beter dat alle cafés straks weer open zijn, want leegstand is voor niemand goed", reageren Hans en David Masselis van vaste waarde Den Chips. "En we hebben er uiteraard geen probleem mee om samen te werken als er daar een gelegenheid toe is. Er is trouwens meer. Zo opent studentenclub Mercurius achter Den Chips een tijdelijke bar, van 17 september tot 24 oktober. Dat gebeurt om de kas van de studentenclub te spijzen. We geven onze toestemming. Hoe meer ambiance, hoe beter", aldus vader en zoon Masselis.





Touch Dj

Een pils van Bavik kost straks 2 euro in café Billy. "Wie naar hier komt, mag amusement verwachten en kan kiezen uit tal van dranken", zegt Nicolas Dudzenski.





"Zo staan er hier een tafelvoetbal en een elektronische boksbal, terwijl studenten zelf de muziek kunnen kiezen die ze willen horen. Want er is hier een Touch Dj (een soort jukebox met touchscreen, red.). Ik ben verder van plan om vaak met promoties uit te pakken, zoals een gratis extra pint voor wie vier pintjes bestelt bijvoorbeeld. Feestjes zoals cantussen zijn zeker bespreekbaar. En tijdens het weekend zal hier een dj optreden, om naast studenten ook andere klanten te lokken. We zullen ook voetbalwedstrijden op televisie tonen."