Lawaaimaker slaat buurtbewoner na opmerking 21 augustus 2018

02u44 0

Een 35-jarige dronken Pool uit Kortrijk, die op 19 juli in de Zwevegemsestraat nachtlawaai veroorzaakte, is na een opmerking van een bewoner door het lint gegaan. Krzysztof O. gooide blikken bier naar de man, vervolgde dan zijn weg, maar keerde daarna op zijn stappen terug. Hij gooide een raam stuk en diende het slachtoffer, dat ondertussen in zijn slip de straat op was gelopen, enkele rake klappen toe. Het openbaar ministerie vroeg de rechter een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro op te leggen. Het slachtoffer hoopt op een schadevergoeding van 2.000 euro. Vonnis op 19 september. (LSI)