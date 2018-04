Lasers spotten criminelen op Weide CAMERA'S ZIEN SCHERP TOT 400 METER VER, OOK 'S NACHTS PETER LANSSENS

19 april 2018

02u32 1 Kortrijk De politie zet in Kortrijk een nieuw wapen tegen criminaliteit in. Op het stadsdeel Weide staan er vanaf nu immers twee camera's die met lasertechnologie werken. Het laat toe om criminelen tot 400 meter ver te spotten, scherp en ook 's nachts.

De politiezone Vlas en het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) lieten samen twaalf extra camera's plaatsen op het stadsdeel Weide. Kostprijs: 39.600,88 euro. Twee daarvan zijn draaibare camera's die met lasertechnologie werken. Ze worden voor het eerst gebruikt in Kortrijk en staan op Weide omdat het stadsdeel uitgestrekt is met onder meer het immense Nelson Mandelaplein. Leuk weetje: een lasercamera is veel beter dan een infraroodcamera, die 's nachts maar tot 30 meter ver scherp ziet.





"Incidenten zoals grijpdiefstallen waren er nog niet op Weide. Maar we willen voorbereid zijn als hier eind 2018 het nieuwe zwembad opent, waar per jaar toch 400.000 bezoekers worden verwacht", vertelt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "We kunnen ook onmogelijk heel Weide verlichten 's nachts. Dus zijn de lasercamera's nuttig."





Ook de andere camera's, waaronder enkele ANPR-toestellen om nummerplaten te lezen, staan er doordacht. Zo is de openbare ruimte op het Nelson Mandelaplein een woonerf met verboden toegang voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers en bromfietsers en vergunninghouders. "Wie zonder vergunning het woonerf oprijdt, krijgt een GAS-boete van 55 euro", zegt Van Quickenborne.





Fiets- en voetgangerstunnel

Er zijn trouwens nog meer camera's op komst op Weide. Er komen er begin 2019 nog eens vijf bij aan het nieuwe zwembad en aan een nog aan te leggen fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare. Die tunnel van 2 miljoen euro, de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) betaalt daar 500.000 euro van, zal de Howest-campus in de Karel de Goedelaan via Weide verbinden met Howest-gamingcenter The Level.





Leieboorden

Er komen verder in de loop van 2019 zeven camera's op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Nog later, wellicht in 2020, komen er acht veiligheidscamera's op de as van het Casinoplein, Palfijnstraat, Waterpoort en Graanmarkt. Waar er nog een blinde vlek is in het cameranetwerk. En dan is er nog de trajectcontrole in de Doornikserijksweg (N50) vanaf deze zomer, tussen de winkel Stock in Kooigem en kruispunt De Katte in Bellegem, over een afstand van 1,5 kilometer. Het traject krijgt vier slimme camera's. Die fotograferen aan het begin en einde van de controle op beide rijstroken voertuigen, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent en chauffeurs in overtreding beboet. Er kwamen al 163 camera's bij in Kortrijk sinds 2013. Na 2020 zijn er dat 187.