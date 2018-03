Lange Munte strikt Roberto Martinez 07 maart 2018

Straffe mannen, van het beheerscomité OC Lange Munte. Het comité is er dankzij lid Gerrit Laverge (65) in geslaagd om Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, te strikken voor een live-interview in het OC in de gewezen Sint-Pauluskerk in de wijk Lange Munte. Op donderdag 12 april, midden de voorbereiding van het WK voetbal, dat twee maanden later al in Rusland start. "Ik doe sinds goed een jaar scouting voor de Belgische voetbalbond, vooral voor de U17, U19 en U21", zegt Gerrit Laverge. "Ik heb op die manier veel contact met technisch directeur Chris Van Puyvelde. Zo slaagde ik er in om Roberto Martinez te overtuigen. Van Puyvelde komt ook mee, op 12 april." Meer zelfs, voormalig sportfunctionaris en voetbaltrainer Gerrit Laverge haalt ook zevenvoudig wereldkampioene bij de lichtgewichten Delfine Persoon en bokscoach Filiep Tampere, wereldkampioen veldrijden bij de beloften Eli Iserbyt, hockeyspeler Arthur De Sloover bij de nationale ploeg Red Lions, eliterenners Emiel en Edward Planckaert bij Sport Vlaanderen - Baloise en eliterenners Yves Lampaert en Tim Declercq bij Quick Step Floors naar het event. Allemaal topsporters, die eveneens komen spreken op 12 april, vanaf 19.30 uur. Moderator van het sportevenement is VRT-sportjournalist Sammy Neyrinck. Presentator is Gerrit Laverge zelf. Tickets kosten 12 euro. Er zijn maximum 390 plaatsen. De opbrengst gaat naar de werking van OC Lange Munte, zoals bijvoorbeeld het organiseren van school- en kindervoorstellingen en van koffietafels voor senioren. Info: gerrit.laverge@telenet.be. (LPS)