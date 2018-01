Lange Munte krijgt vogelhuisjes 26 januari 2018

110 kinderen uit de wijk Lange Munte en de buurt Hoog Kortrijk speelden op vrijdag 19 januari een spel waarbij ze onder de noemer 'Jong Kortrijk Spreekt' beslisten wat de stad met een voorzien budget van 25.000 euro moet doen.





De resultaten zijn nu bekend. Helemaal bovenaan staat een vogelproject, waarbij de wijk vogelhuisjes krijgt. Er komt ook een opruimactie in de wijk én een hondenweide om komaf te maken met loslopende honden in de wijk.





"De gekozen voorstellen worden dit schooljaar uitgevoerd", zeggen schepenen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) en van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).





Er wordt met drie basisscholen samengewerkt. Dat zijn freinetschool De Baai en de vestiging van de Sint-Amandsbasisschool Zuid in de wijk Lange Munte en de vestiging van de vrije basisschool Sint-Theresia in de Steenbakkersstraat op Hoog Kortrijk. (LPS)