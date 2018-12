Lange Munte decor voor kortfilm 27 kinderen en jongeren werkten zelf aan BANG Peter Lanssens

04 december 2018

11u28 0 Kortrijk De wijk Lange Munte werd recent drie dagen omgevormd tot een filmset. 27 kinderen en jongeren werkten er aan BANG. De kortfilm vertelt een griezelig verhaal van een meisje, dat het graf van haar oma bezoekt op Hoog Kortrijk.

De kinderen namen zelf een groot deel van de productie voor hun rekening, schreven een scenario, werkten aan een storyboard en stonden in voor het acteerwerk. De vzw Quindo (jongerenradio) en de buurtsportwerking van jeugdwelzijnswerk Ajko begeleidden. “De kinderen vertrokken vanuit hun eigen leefwereld en gebruikten de wijk als decor. Zo zie je in de film niet enkel de begraafplaats, maar ook freinetschool De Baai en OC De Lange Munte”, zegt Quindo-jeugdwerker Broos Claerhout. De hoofdrollen worden vertolkt door Sam Rooseboom, Ayman Haqiqi en Yana Mulleman. “Een hele toffe ervaring, al was het soms wel erg koud, terwijl we veel moesten wachten ook. We weten nu hoe het komt dat al die filmsterren zoveel geld verdienen”, lacht Sam Rooseboom.

Kortrijk Budascoop

De kinderen leerden tijdens de drie intensieve opnamedagen alles over de opbouw van een verhaal. En ze ondervonden hoe het er op een professionele set aan toe gaat. Quindo werkte met freelancers samen, zodat er een goed uitgerust camerateam kon ingezet worden om de kortfilm in te blikken en af te werken. De kortfilm kadert binnen het project ‘Jong Kortrijk Spreekt!’ van de stad Kortrijk, met steun ook van de buurtwerking van het OCMW en de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). De première van BANG is op woensdag 5 december om 14 uur in de Budascoop in de Kapucijnenstraat in Kortrijk. De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht omdat het evenement ook aansluitend de film Supa Modo en een receptie omvat. Info staat op www.quindo.be/bang.