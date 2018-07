Lambrecht van CD&V 4.0 naar Groen 10 juli 2018

Annemieke Lambrecht (38), kleindochter van wijlen burgemeester Ivo-Jozef Lambrecht, stapt over naar Groen, waar ze een plaats op de lijst voor de verkiezingen krijgt. Lambrecht liet recent weten dat ze de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van CD&V 4.0 niet meer steunt. "CD&V Kortrijk zou vernieuwen, daarom stelde ik mij met enthousiasme kandidaat. Na verloop van tijd stelde ik vast dat ik me steeds minder met CD&V Kortrijk kon vereenzelvigen", zegt Lambrecht, werkzaam in zorggroep Heilig Hart. "Groen reikte me de hand. We vonden veel raakvlakken. Ik zet mij gedreven in om mee te bouwen aan een leefbaar en mensvriendelijk Kortrijk. Aan politiek doen, betekent moed, inzet en volharding tonen. Ook authenticiteit is mijn drijfveer. Ik groei nu op de juiste voedingsbodem." (LPS)