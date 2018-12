Lachen én wenen: KVK-spelers bezoeken zieke kindjes Peter Lanssens

11 december 2018

16u25 0 Kortrijk De kern van ‘de veekaa’ trok deze namiddag naar het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk om er 29 zieke kindjes in de pediatrie een hart onder de riem te steken. De kindjes kregen elk een kussen van eersteklasser KV Kortrijk cadeau. Dat ging gepaard met gelach én traantjes.

Alice Callens (2) was erg onder de indruk van alle drukte in haar kamer. Het meisje uit Beveren-Leie, dat herstelt van een longontsteking, begon te huilen toen spelers Camara, Toualy, Bataille en Van der Bruggen plots aan haar bed stonden. “Alice zal nog wat overtuigd moeten worden om fan van KVK te worden”, grapte trainer Yves Vanderhaeghe. “Hopelijk wordt ze snel weer de oude.” Dezelfde spelers hadden meer succes in de volgende ziekenhuiskamer, waar Flo (7 maanden) uit Zwevegem haar breedste glimlach tevoorschijn toverde. De baby vecht tegen een RSV-infectie, maar even leek er niks aan de hand te zijn. “Het bezoek van de spelers is een tof initiatief, het KVK-kussen zal thuis een mooie plaats in haar kamer krijgen”, vertelden ouders Laurens Doise (29) en Yn Verhaeghe (29). Ook Xander Leers (5) uit Waregem, opgenomen met een maag-darminfectie, straalde. Hij kreeg het bezoek van spelers Charis, D’haene en Brendan. Opmerkelijk: het was het tweede jaar op rij dat Xander bezoek kreeg van de KVK-spelers in AZ Groeninge. Een jaar geleden lag hij ook al in de pediatrie van het ziekenhuis, toen met een luchtweginfectie.