Laatste rode brievenbus in centrum Rollegem verdwijnt: “We maken ons zorgen” Peter Lanssens

09 januari 2019

13u27 0 Kortrijk Bpost verwijdert momenteel stelselmatig rode brievenbussen in Vlaanderen, met als uitleg dat het gebruik daalt. Er is evenwel protest in Rollegem, waar op Rollegemplaats straks de laatste rode brievenbus in de dorpskern verdwijnt.

“Laat de mensen de mogelijkheid om hun post zelf in een brievenbus te gooien”, zeggen Siska Buysschaert en Dimitri Vroman van CD&V 4.0. “Zo werden er tijdens de voorbije eindejaarsperiode heel wat kerstkaartjes verstuurd, wat niet oubollig is. Er wonen hier veel ouderen die graag hun zelfstandigheid behouden. Naar de stad kunnen ze moeilijk. Ze zien het verkeer in Kortrijk niet meer zitten en er met het openbaar vervoer raken is niet evident. Verder is niet iedereen al thuis in het digitaal verhaal. Er is gelukkig nog een postpunt in de plaatselijke dorpswinkel in Rollegem, maar daar kan je enkel tijdens de openingsuren terecht. Misschien zou een postbus buiten de winkel al een oplossing kunnen zijn”, aldus Siska Buysschaert en Dimitri Vroman. Eens de rode brievenbus op Rollegemplaats verdwijnt, moeten de Rollegemnaren voor de dichtste postbussen naar de Munkendoornstraat of naar Tombroek, aan de rand.