Laatste oud-strijder viert 102de verjaardag Peter Lanssens

18 januari 2019

18u42 0 Kortrijk De oudste man en laatste oud-strijder van Heule is 102 jaar. Dat werd deze middag in woonzorgcentrum Ter Melle gevierd. Albert ‘Berke’ Delaere maakte WOII mee. Hij reed soldaten naar het front en werd na de capitulatie van België opgepakt in Dadizele en krijgsgevangen genomen.

Hij mocht met hulp van het Rode Kruis uiteindelijk toch naar huis in Heule. Meubelmaker Albert huwde op het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Heule al bevrijd was, met Marie Claire D’haene. Ze kregen drie kinderen: Marc (72), Christine (71) en Sabine (67). Marie Claire overleed in 1965 aan kanker. Het gebroken hart van Albert opende zich later voor Irena Depypere. Ze huwden in 1967. Irena overleed in 2005. Albert bleef thuis wonen, tot hij in 2015 besloot om in WZC Ter Melle in te trekken. Hij heeft bijna dertig (!) klein- en achterkleinkinderen. Het geheim van zijn gezegende leeftijd? “Leef gezond en doe alles met mate. En zie de meisjes graag en haal regelmatig eens een grapje uit. Dat is minstens even belangrijk”, grapt hij.