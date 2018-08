Laatste kans om Stella Maris te bezoeken EXPO EN OPENDEURDAG IN SEPTEMBER, VÓÓR SLOOP JOYCE MESDAG

01 augustus 2018

02u48 1 Kortrijk De voorziening vzw De Korf in Kortrijk, een centrum voor Bijzondere Jeugdzorg, doet in september mee aan de Open Bedrijvendag. De Korf wil zoveel mogelijk mensen bereiken die als kind in het toenmalige Stella Maris verbleven. "Dit is hun laatste kans om het gebouw nog eens te zien. Het wordt gesloopt."

Vzw De korf investeert een kleine 6 miljoen euro, waarvan 60 procent wordt gesubsidieerd, in een nieuwbouwproject. Aan de achterkant van de terreinen, tegen de Anne Frankstraat, wordt momenteel een nieuwbouwvleugel gerealiseerd voor 3 leefgroepen. Het huidige gebouw wordt afgebroken, en vervangen door een administratief gebouw, met kantoren en vergaderzalen en een groenzone met een educatieve tuin.





Opvangtehuis

Met de sloop van het hoofdgebouw in het vooruitzicht, werd besloten om het voormalige Stella Maris open te stellen op Open Bedrijvendag in september. "Zodat al wie hier ooit nog verbleven of gewerkt heeft een laatste kans krijgt om afscheid te nemen", zegt Tom Vermeir, coördinator bij De Korf. "Ons hoofdgebouw op de Pottelberg bestaat meer dan 130 jaar", zegt Vermeir. "Tot in de jaren 70 was dit een opvangtehuis voor weeskinderen. Die opvang gebeurde eerst door de Zusters Verrue, vanaf de jaren 50 door de Zusters van het Geloof." De werking maakte sinds de jaren 70, toen de Bijzondere Jeugdzorg in het leven werd geroepen, een grondige verandering door. "Op dit moment verblijven er 72 geplaatste kinderen en jongeren tussen tot 20 jaar bij ons. Twaalf andere kinderen krijgen dagbegeleiding, wat betekent dat ze na school bij ons blijven eten en huiswerkbegeleiding krijgen. Bij 116 kinderen gaan we thuis langs, voor extra ondersteuning bij een problematische leefsituatie."





Helden van WOII

Op de Open Bedrijvendag is er ook een expo te bezichtigen. "Daarin gunnen we bezoekers een blik op ons rijke verleden. Zo zal je onder meer foto's zien van het bezoek van prinses Paola aan onze voorziening in de jaren 70."





Maar vooral de heldhaftige daad die de zusters tijdens WOII stelden, krijgt aandacht. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de zusters hier 4 joodse kinderen verborgen, en op die manier hun leven gered: Ester en Izy Birnberg en Rachel en Simone Bucholz. Rachel en Simone hebben we niet teruggevonden, Ester en Izy wel. Ester is twee jaar geleden gestorven, Izy is 80 jaar en hij woont in Jeruzalem. Ik heb hem vorige week een mailtje gestuurd om te vragen of hij wat extra documentatie kon bezorgen. Hij heeft me meteen teruggebeld. Het was een emotioneel gesprek. Hij herinnert zich Stella Maris nog héél goed, en is ons nog altijd dankbaar. Zonder de zusters was hij er niet meer geweest."





Wie nog beeldmateriaal liggen heeft, kan dat bezorgen aan Tom Vermeir via 0499/93.28.76 en tom.vermeir@dekorf-vzw.be.