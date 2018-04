Kwaliteitslabel voor AZ Groeninge 11 april 2018

AZ Groeninge heeft voor de Campus Reepkaai het Smiley-kwaliteitslabel gekregen, een label dat, na een uitgebreide audit om de drie jaar, wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Met dit label erkent het FAVV dat AZ Groeninge voldoet aan de normen rond voedselveiligheid en hygiëne. In oktober volgt een audit op campus Kennedylaan. "AZ Groeninge valt als ziekenhuis onder de categorie grootkeukens in zorginstellingen", zegt Arnold Vanhecke, domeinverantwoordelijke catering in AZ Groeninge. Elk jaar verstrengen de regels als het om voedselveiligheid gaat. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt volgens het kwaliteitshandboek en dat de procedures gerespecteerd worden. " (JME)