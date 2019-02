KVK-supporter riskeert één jaar stadionverbod voor vuistslag aan medesupporter Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

Een 23-jarige supporter van KV Kortrijk riskeert een stadionverbod van één jaar omdat hij op 31 maart vorig jaar een medesupporter een vuistslag gaf tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De feiten speelden zich af in het Guldensporenstadion. “De supporters begonnen plots een liedje te zingen”, vertelde het slachtoffer aan de rechter. “Ik wou vragen aan iemand waarover dat ging en moest daarvoor even leunen op hem. Hij vroeg me om ermee te stoppen, maar omdat ik die andere persoon niet begreep, kon ik niet anders dan toch nog even te leunen. Plots draaide hij zich om en gaf een slag tegen mijn oog. Daardoor was mijn bril kapot en bloedde mijn wenkbrauw een beetje. Nadien heb ik hem aangesproken op Facebook om te vragen of we iets konden regelen voor mijn kapotte bril, maar dat lachte hij weg. Tot ik een klacht indiende bij de politie, toen wou hij een minnelijke schikking regelen.” De dader geeft toe dat hij overdreven reageerde. Naast het stadionverbod riskeert Jelle H. uit Kuurne ook nog een werkstraf van 85 uur en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 13 maart.