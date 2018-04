KVK-spelers leven zich op Paasfoor uit 04 april 2018

De spelers van eersteklasser KV Kortrijk hebben dinsdagavond de Paasfoor bezocht. De sfeer zat er goed in. Zo toonde topschutter Chevalier dat hij niet alleen makkelijk doelpunten maakt, maar even goed met een loodjesgeweer overweg kan. "Ah, schieten met zo'n loodjesgeweer is al te makkelijk", lachte Chevalier. Andere spelers hielden van meer extreme attracties, zoals de Eclipse op de Grote Markt, waar je in een gondel zit die 48 meter in de lucht gezwaaid wordt en meerdere loopings maakt aan een snelheid van ruim 100 kilometer per uur. Christophe Lepoint, Youcef Attal, Elohim Rolland en Sébastien Bruzzese amuseerden er zich kostelijk op. Ook de trainersstaf tekende present met onder meer stuurman Glen De Boeck en ruggensteun Lorenzo Staelens. De ploeg nam uitgebreid de tijd om de fans te plezieren. Politici waren eveneens van de partij. "Ik hoop dat jullie play-off 2 winnen", speechte schepen van Foren Rudolf Scherpereel in de Beatrijszaal in het historisch stadhuis. (LPS) Deleu