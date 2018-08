KVK besproeit oefenvelden ondanks verbod 07 augustus 2018

02u37 1 Kortrijk Eersteklasser KV Kortrijk besproeit overdag de oefenvelden, aan de kant van de Moorseelsestraat achter het Guldensporenstadion. Dat stelde onze fotograaf Henk Deleu vast, die er beelden van nam.

De voetbalclub legt daarmee een provinciale maatregel naast zich neer om dat niet te doen tussen 10 en 18 uur omwille van de droogte. KVK krijgt daarop heel wat kritiek op sociale media, maar marketingmanager Jelle Brulez van KV Kortrijk nuanceert de zaak. "Het water dat we gebruiken om te sproeien is geen drinkwater, maar komt uit onze eigen waterreservoirs", verduidelijkt hij.





Slechte velden

"De velden besproeien is echt noodzakelijk, aangezien de velden pas ingezaaid werden in het tussenseizoen. Dat is de enige periode waarin dat mogelijk is. Als deze velden nu niet goed 'vertrokken' zijn, wordt het een heel seizoen harken met slechte velden. We hebben in het tussenseizoen zware investeringen moeten doen, nadat we vorig seizoen al veel problemen ondervonden met slechte velden", besluit Brulez. (JME/LPS)