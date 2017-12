Kunstige torens van Christof krijgen plaatsje in stadhuis LID VAN KREA ATELIER FIER OP VERKOOP 02u29 0 Foto Henk Deleu Christophe Swaenepoel (rechts) mocht samen met zijn ouders Johny en Christine het kunstwerk van de Broeltorens overhandigen aan burgemeester Vincent Van Quickenborne. Kortrijk In het stadhuis van Kortrijk prijkt voortaan een kunstwerk van Christof Swaenepoel (45) uit Staden, die zich liet inspireren door de Broeltorens. De kunstenaar werkte er maandenlang aan, in het Krea Atelier van De Branding, een zorgcentrum voor mensen met een beperking.

Christof maakte het kunstwerk drie jaar geleden, voor een tentoonstelling in het thema torens. "Het was al een tijdje aan het wachten op een koper", zegt mama Christine Depoorter. Dat het nu eindelijk gekocht is, en dat zijn kunstwerk een plaatsje krijgt in het stadhuis, doet Christophe veel plezier. En wij zijn enorm fier, net als de begeleiders van Christof in het Krea Atelier. Zij begeleiden de mensen daar dag in dag uit, ze stimuleren hen om het beste uit zichzelf te halen. Ze krijgen daar jammer genoeg niet altijd even veel erkenning voor. Wat ons betreft is dit voor hen dus zeker ook een pluim. We zijn het bestuur heel dankbaar dat ze beslist hebben om het te kopen, en op die manier te tonen dat er voor mensen als onze Christof ook een plaats is."





Het bestuur betaalde 150 euro voor het kunstwerk. (JME)