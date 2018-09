Kunstgalerij viert honderdste leerling 04 september 2018

De Kleine Kunstgalerij opende op 19 april 2013 in de Felix de Bethunelaan als eerste kunstbasisschool in Vlaanderen. Er stapten op 1 september 2013 elf kleutertjes in. Vijf jaar later starten deze kleuters, jonge tieners nu, in het derde en vierde leerjaar. De Kunstgalerij verwelkomde gisteren met Gretel Phyfferoen (10) uit Aalbeke de honderdste leerling. Ze kreeg gezelschapsspel Genius als cadeau. Ook de leerlingen van 'het eerste uur' zijn niet vergeten. Diter Den Baes, algemeen directeur van scholengroep 26 Mandel en Leie, overhandigde eveneens een Genius gezelschapsspel aan de leerling die zich in 2013 als eerste inschreef. Dat is Ilyas Bouraoui (9) uit Kortrijk.





(LPS)