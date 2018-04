Kunstenaar schildert hertshooi op Stationsplein 07 april 2018

Kortrijk Bert Vanwynsberghe (43) uit Marke schildert hertshooi op de betonnen wand rond de fietsenstalling op het Stationsplein.

Een opmerkelijk zicht, want de kunstenaar zit in een soort mobiele cabine, om zich te beschermen tegen regen. "Ik voel mij als een soort printer, die met inkt toetsen zet op de wand", lacht Vanwynsberghe. De kunstenaar kwam eerder al in de aandacht toen zijn tuinhuis met daarop een 6,5 meter hoog wit hertengewei in de Markebekestraat op de blog Ugly Belgian Houses belandde. Bert Vanwynsberghe zal twee maanden in de weer zijn om de muurschilderij af te krijgen. Er is achter de wand trouwens ook écht hertshooi geplant. Die halfwintergroene struik bloeit telkens van eind juli tot en met september met goudgele bloemen, die bijen en vlinders lokken. Er zijn ook elzen geplant, die straks voor het eerst bloeien. De elzen, het hertshooi en de muurschilderij moeten de fietsenstalling opfleuren. Want niet iedereen vindt de ijzeren constructie met platen erop, waar duizend fietsen gezet kunnen worden, geslaagd. De commentaren van enkele Kortrijkzanen waren eerder niet mals en gingen van 'bric-à-brac' tot 'een designstad als Kortrijk onwaardig', vandaar de groene oplossing. Door de aanplantingen springen jongeren hopelijk ook niet meer over de wand, want dat is gevaarlijk met het verkeer op het plein. (LPS)