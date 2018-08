Kulak schrijft eerste student in én komt meer naar buiten 17 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk De inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar in de universiteit Kulak zijn gisteren gestart. De allereerste was Lize Lanssens (17) uit Zwevegem, die voor de opleiding bio-ingenieur kiest.

"Omdat wiskunde en wetenschapsvakken mij interesseren, Kulak vlak bij Zwevegem ligt zodat ik tijdens de week kan blijven trainen bij volleybal Davoz, én Kulak en Kortrijk gezellig zijn", zegt Lize. Kulak zet op drie nieuwigheden in. "De unief is geen ivoren toren, we komen omwille van de nood aan hooggeschoolde universitairen naar buiten", zegt rector Piet Desmet. "Zo trekken we bijvoorbeeld met derdejaarsstudenten Economie op oriëntatieweek naar topbedrijven Unilin, Stadsbader, Mulder en LVD, om er cases op te lossen. Een tweede nieuwigheid is inzetten op internationalisering. Zo reizen we met tweedejaarsstudenten Rechten naar Shanghai in China, om een voorbeeld te geven. Een derde nieuwigheid is een nog betere samenwerking met het presidium om studenten ook inhoudelijke activiteiten aan te bieden. Zo krijgt Michael Porter, Amerikaans professor aan de Harvard Business School, op 8 oktober een eredoctoraat in Kulak. Op 10 oktober komt Jan Pieter Balkenende, gewezen minister-president van Nederland, naar Kulak. Er beweegt bovendien veel op vlak van infrastructuur. Op het einde van het eerste semester opent de vernieuwde aula Stijn Streuvels, parking A en de verbinding met de aanpalende straat worden vernieuwd met aandacht voor veiligheid en we renoveren een labo voor biomedisch en geneeskundig onderzoek op topniveau." (LPS)